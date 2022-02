BT : Tom Guy rejoint la direction du pôle Digital

(CercleFinance.com) - BT annonce aujourd'hui la nomination de Tom Guy au sein de l'équipe de direction de BT Digital. Auparavant chef de produit chez Vodafone Smart Tech, Tom Guy rejoint ainsi l'unité d'incubation de BT.



En tant que membre fondateur de l'un des principaux fournisseurs européens de Smart Home Hive (soit des services de maisons intelligentes), et plus récemment l'un des créateurs de Vodafone SmartTech, Tom Guy rejoint BT Digital avec quatre membres de son équipe fondatrice, Jess Kyte, John Gutch, Zoe Dyer et Michael O'Connell.



Avec son équipe, il se concentrera sur la création et l'incubation de startups afin de d'identifier d'éventuelles innovations technologiques et explorer les différentes idées.



