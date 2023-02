BMW : L'usine de Spartanburg 1er exportatrice auto des USA

(CercleFinance.com) - BMW annonce que pour la neuvième année consécutive, BMW Manufacturing est resté le 1er exportateur automobile en valeur, selon les données publiées par le Département du Commerce des États-Unis. L'usine Spartanburg, située en Caroline du Sud, a ainsi exporté un total de 227 029 véhicules BMW.



La valeur d'exportation des véhicules sportifs et coupés a atteint 9,6 milliards de dollars en 2022.



L'Allemagne est d'ailleurs devenue le premier marché d'exportation de BMW Manufacturing (15,5 % du volume des exportations), suivie de la Chine (13,5 %), de la Corée du Sud (12,8 %), du Canada (7,5 %) et de la Grande-Bretagne (5,6 %).



'Les clients du monde entier continuent de rechercher des BMW de qualité supérieure fabriquées en Caroline du Sud', souligne le Dr. Robert Engelhorn, président et chef de la direction de BMW Manufacturing. ' Notre succès est dû à la main-d'oeuvre hautement qualifiée et dévouée de l'usine de Spartanburg'.



Le constructeur précise que l'usine de Spartanburg a produit 416 301 véhicules d'activités sportives et coupés en 2022, soit le deuxième total de production le plus élevé de l'histoire de l'usine.



