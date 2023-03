BAE Systems : L'armée US teste les systèmes anti-drones

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce que le Joint Counter-Small Unmanned Aircraft Systems Office (JCO), soit le bureau chargé des systèmes anti-drones des Etats-Unis, a testé avec succès ses kits de guidage laser APKWS® dans le cadre d'une mission portant sur les contre-systèmes d'aéronefs sans pilote (C-UAS).



Les kits APKWS transforment les roquettes non guidées en munitions intelligentes pour des frappes de précision sur des cibles souples et légèrement blindées. Ce système permet de cibler des drones de classe 2 et de classe 3, qui pèsent généralement moins de 55 livres.



Au cours de l'exercice dirigé par le ministère de la Défense à Yuma Proving Ground, en Arizona, les roquettes guidées APKWS de 70 mm ont démontré une efficacité de 100 % lorsqu'elles sont tirées contre des drones de 25 à 50 livres voyageant à plus de 100 milles à l'heure.



Les kits de guidage laser APKWS sont produits dans l'usine de fabrication ultramoderne de BAE Systems à Hudson, dans le New Hampshire.

Les kits sont disponibles pour toutes les forces armées des États-Unis ainsi que pour leurs alliés via les ventes militaires à l'étranger.



