Accenture : Une nouvelle acquisition en Australie

(CercleFinance.com) - Le géant américain du conseil Accenture poursuit sa frénésie d'acquisitions en annonçant le rachat de GRA, un spécialiste de la logistique basé en Australie.



Fondé en 1997, GRA - qui possède des bureaux à Melbourne, Canberra et Brisbane et affiche un effectif de quelque 50 personnes - s'est spécialisé dans les stratégies d'approvisionnement dites 'de bout en bout' pour des clients tels que le gouvernement australien ou des secteurs comme l'aérospatiale, la défense et les biens de consommation.



Accenture a déjà bouclé de nombreux investissements en Australie et en Nouvelle-Zélande au cours des 18 derniers mois, notamment en rachetant les spécialistes du 'cloud' Olikka et Zag, l'entreprise de 'big data' Analytics8 et la société de conseil Apis Group.



Les termes financiers de l'acquisition de GRA n'ont pas été dévoilés.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.