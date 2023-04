Accenture : Accompagne Changi Airport Group dans le métaverse

(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir collaboré avec le Changi Airport Group (CAG) dans le cadre d'une expérience métaverse appelée ChangiVerse.



Présenté comme 'un pays des merveilles immersif', ChangiVerse est la première expérience virtuelle développée par un aéroport sur Roblox, une plateforme mondiale d'expérience partagée avec des millions d'utilisateurs quotidiens.

Destination emblématique en soi, l'aéroport de Changi a fait ses débuts dans le métaverse pour atteindre un groupe croissant d'utilisateurs et de fans numériques qui souhaitent explorer les destinations de voyage différemment.



Concrètement, ChangiVerse est une représentation numérique de l'aéroport physique où les visiteurs peuvent accéder à une gamme d'activités amusantes et d'expériences sociales: café animé, mini-jeux, ou encore gains d'objets de collection uniques pour donner à leur avatar numérique une touche supplémentaire.



