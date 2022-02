ABB : Remporte un contrat de 30 M$ avec EarthDaily Analytics

(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir remporté un contrat d'une valeur d'environ 30 millions de dollars auprès de la société canadienne de données et d'analyse EarthDaily Analytics Corp (EDA). Le contrat porte sur le développement et la fabrication de systèmes d'imagerie multi-spectrale de nouvelle génération à placer sur 10 satellites en orbite terrestre.



Une fois déployée sur le réseau de satellites, la technologie d'ABB capturera en continu des images ce qui permettra de soutenir les actions environnementales en faveur de la conservation et de la gestion durable des ressources.



'L'attribution de ce contrat à ABB témoigne de la compétitivité de notre offre dans le secteur en pleine évolution de l'espace privé. Nous sommes convaincus que ce projet sera essentiel pour permettre aux industries de divers domaines de prendre les meilleures décisions possibles pour leurs activités et d'atteindre leurs objectifs de développement durable ', a déclaré Jacques Mulbert, président de la division mesure et analyse d'ABB.





