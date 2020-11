ABB : Partenariat avec Ericsson en Thaïlande

(CercleFinance.com) - ABB et Ericsson ont annoncé mardi la signature d'un partenariat en Thaïlande visant à équiper les clients d'ABB des technologies 5G d'Ericsson.



Aux termes de l'accord, Ericsson deviendra le 'partenaire privilégié' d'ABB dans le pays en ce qui concerne les applications de connectivité, une alliance qui les conduira à collaborer sur un certain nombre de projets de transformation digitale chez des entreprises clientes.



En 2019, les deux groupes avaient posé les jalons d'une coopération dans les systèmes d'automatisation et les communications sans fil, en vue de profiter ensemble des opportunités offertes par la numérisation des entreprises et la tendance à l'industrie dite '4.0'.



