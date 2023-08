ABB : Collabore avec Norge Mining sur un projet minier

(CercleFinance.com) - ABB annonce une collaboration avec Norge Mining pour mener une étude FEED (Front-End Engineering and Design) portant sur une future production minière norvégienne.



Celle-ci pourrait potentiellement produire les minéraux utilisés dans les véhicules électriques et les panneaux solaires nécessaires à la révolution de l'énergie propre et à la demande d'engrais.



En effet, le gisement contient d'importantes ressources de phosphate, de titane, de vanadium et par la suite de phosphore - quatre minéraux bruts critiques désignés par l'UE qui sont essentiels pour la transition vers une énergie propre et la sécurité alimentaire mondiale.





