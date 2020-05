Alexandre Baradez : Plan de relance européen, un changement de tendance pour l'euro ?

Diplômé de l'ESCE en 2003, il a d'abord évolué plusieurs années chez BNP Paribas, puis au sein de la Banque Robeco. En 2009, Alexandre Baradez entre chez Saxo Banque en tant que "sales trader". Son expérience des marchés financiers et plus particulièrement des devises l'amène rapidement à …

(BFM Bourse) - Certes, rien n'est encore acquis. Mais la proposition du couple franco-européen d'un plan de relance financé par un emprunt mutuel est appelée à faire date. L'effet de cette annonce sur le cours de l'euro a été significatif, et pourrait ouvrir la voie à un retour de la devise vers ses précédents sommets.

C’est l’événement de la semaine et probablement une proposition qui fera date dans l’histoire de la construction européenne : le plan de relance de 500 milliards d’euros proposé par le couple franco-allemand, permettant de lever de la dette sur les marchés financiers et d’accorder des dotations aux pays et aux secteurs qui en auront le plus besoin. Même s’il faudra convaincre l’ensemble des Etats membres, il s’agit d’une avancée historique à l’échelle européenne.

L’annonce de ce plan a permis de resserrer les écarts de rendement entre les obligations des différents Etats de la zone euro. L’écart entre les taux à dix ans italiens et allemands était de 240 points de base avant l’annonce, il s’est rapproché 200 points de base mardi. Ce n’est pas encore le retour au niveau du début de la crise sanitaire à 130 points de base en février, mais ce n’est pas non plus celui atteint en mars à plus de 320 points de base avant que la BCE n’annonce un programme d’urgence de 750 milliards d’euros.

L’euro a réagi positivement à cette annonce en accélérant en direction de 1,10 dollar. D’un point de vue technique, la devise européenne évolue toujours dans un canal baissier très régulier depuis 2018 face au billet vert. Canal duquel l’euro a tenté de sortir d’abord par le haut puis par le bas lors de la phase de stress aiguë en mars, lorsque la volatilité explosait sur les marchés actions, avant d’être réintégré. Plusieurs attaques baissières ont eu lieu en direction de 1,08 dollar depuis avril mais le niveau a bien résisté, l’annonce du plan de relance européen ayant permis de s’extraire de cette zone.

L’euro revient donc sur la zone des 1,10 dollar pour la troisième fois depuis mi-avril, zone qui pourrait ouvrir la voie à une extension sur le haut du canal baissier, dont la cassure entraînerait un retour au contact de l’oblique passant par les sommets de 2008 et 2011, actuellement à 1,14 dollar. Cette oblique de long terme avait d'ailleurs déjà été testée lors de la hausse de mars.

