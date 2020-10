Alexandre Baradez : Où va le yen face au dollar américain ?

Diplômé de l'ESCE en 2003, il a d'abord évolué plusieurs années chez BNP Paribas, puis au sein de la Banque Robeco. En 2009, Alexandre Baradez entre chez Saxo Banque en tant que "sales trader". Son expérience des marchés financiers et plus particulièrement des devises l'amène rapidement à …

(BFM Bourse) - Le yen s’est fait un peu oublier ces derniers mois face aux mouvements d'ampleur d’autres devises majeures comme l’euro ou la livre. Ce qui frappe depuis un peu plus de deux ans maintenant, c’est la faible amplitude des mouvements de variation de la devise japonaise face au dollar…et laisse donc présager d’une sortie potentiellement agitée de cette phase de calme relatif.

Nous sommes très loin des mouvements de la période 2007-2017, période pendant laquelle le dollar a d’abord perdu 40% face au yen (entre 2007 et 2012), puis a rebondi de 66% (entre 2012 et 2015) avant de rechuter de 20% (entre 2015 et 2016). Les cours se sont installés depuis trois ans et demi dans un canal plutôt étroit d’un point de vue historique, entre 105 et 115 yens pour un dollar, avec quelques très brèves incursions sous 105, aussitôt corrigées. Et c'est ce niveau des 105 yens pour un dollar qui est surveillé par le marché, notamment depuis la démission de Shinzo Abe pour raisons de santé. L'initiateur des fameux Abenomics qui avait, dès 2012, entraîné une forte dépréciation du yen via une "flèche" monétaire très accommodante tirée par la Banque du Japon.

Son départ récent n’a rien provoqué de fracassant sur le marché des changes mais alors que le dollar a connu une phase sensible de baisse ces derniers mois et que le marché met à l’épreuve une nouvelle fois cette zone technique majeure des 105 yens pour un dollar, tout changement de ton perçu comme un peu moins accommodant de la Banque du Japon pourrait faire voler en éclat ce support, testé à six reprises depuis 2018, et entraîner une appréciation sensible du yen face au dollar.

On connait la détermination de la Banque du Japon pour défendre sa devise ainsi que sa politique monétaire "extrême" qui ont entraîné la taille de son bilan à 136% du PIB japonais (à comparer à 36% du PIB américain s'agissant de celui de la Réserve Fédérale). Il semble donc potentiellement dangereux de parier sur une cassure durable de ce niveau, sachant que cette zone, si elle est défendue, pourrait constituer un support de moyen voire long terme pour un redressement du dollar face à la devise nippone.

Un retour du dollar au-dessus des moyennes mobiles 50 et 100 semaines (actuellement à 107.40 et 108.3 yens), importantes d’un point de vue graphique, serait même un signal de retournement haussier après une lente phase de dégradation baissière en place depuis mars.