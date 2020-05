Alexandre Baradez : Le recul du yuan chinois face au dollar va-t-il pousser Donald Trump à réagir?

Diplômé de l'ESCE en 2003, il a d'abord évolué plusieurs années chez BNP Paribas, puis au sein de la Banque Robeco. En 2009, Alexandre Baradez entre chez Saxo Banque en tant que "sales trader". Son expérience des marchés financiers et plus particulièrement des devises l'amène rapidement à …

(BFM Bourse) - Sans que le dollar face preuve d'une vigueur particulière en regard d'un panier global de devises, le cours de la monnaie chinoise se déprécie nettement par rapport au billet vert. Mercredi matin, le yuan a touché un plus bas depuis septembre 2019. Ce qui accroît mécaniquement la compétitivité des exportations chinoises, un signal malvenu alors que renaissent les tensions entre la Chine et les USA...

La divergence est frappante depuis le début du mois: la devise chinoise (CNY) perd du terrain face au billet vert alors que dans le même temps le Dollar Index (indice mesurant la cote du dollar par rapport à une panier de devises majeures, dont l’euro) ne progresse pas. La dichotomie s’est accentuée au cours des derniers jours avec l’accroissement des tensions entre les Etats-Unis et la Chine.

L’ambiance s’est particulièrement tendue depuis la fin de semaine dernière avec une succession de menaces. Des menaces à plusieurs niveaux. Tout d’abord celle de pouvoir retirer une entreprise chinoise de la Bourse américaine en cas d'enfreinte à certaines règles, menace ayant vu le jour par l’adoption au Sénat d’un projet de loi - qui doit encore être validé par la Chambre des représentants. Celle également de sanctions américaines contre la Chine si elle mettait en œuvre une loi particulièrement controversée sur la sécurité à Hong Kong. Ces tensions s’ajoutant à celles générées par les nouvelles restrictions américaines concernant la vente de semi-conducteurs à Huawei il y a quelques jours. Sans oublier l’annonce par un fonds de retraite américain de retarder indéfiniment un investissement initialement prévu sur un panier de valeurs composant un indice MSCI, dont des actions de plusieurs entreprises chinoises…

La baisse du yuan peut s'expliquer par une défiance des investisseurs par rapport à la dynamique de l’économie chinoise après la crise du Covid-19 (défiance qui s'illustre aussi dans l'évolution très hésitante des marchés actions chinois)... Mais ce mouvement peut aussi traduire une volonté délibérée de la Chine de laisser glisser sa devise en guise d'avertissement aux les Etats-Unis…

Si les Etats-Unis estiment que la Chine laisse volontairement sa devise se déprécier -pour gagner en compétitivité commerciale- les conséquences pourraient être lourdes car l’accord commercial signé mi-janvier comporte un volet «devises».

Mercredi matin, le yuan est tombé à son plus bas niveau depuis septembre (10 yuans ne valaient plus que 1,3962 dollar en début de journée). Pour mémoire, la devise chinoise n'avait pas connu une telle faiblesse depuis la dernière détente des relations entre les deux pays qui avait permis de relancer les négociations commerciales sur une base plus apaisée… Le symbole est donc fort - et très négatif.

Soulignons que si le yuan enfonce son point bas de septembre face au dollar, il évoluera ensuite sur des niveaux inédits depuis 2008…

