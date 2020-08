Alexandre Baradez : Le Bitcoin peut-il revenir à 20.000 dollars ?

Diplômé de l'ESCE en 2003, il a d'abord évolué plusieurs années chez BNP Paribas, puis au sein de la Banque Robeco. En 2009, Alexandre Baradez entre chez Saxo Banque en tant que "sales trader". Son expérience des marchés financiers et plus particulièrement des devises l'amène rapidement à …

(BFM Bourse) - Faire des prévisions sur le Bitcoin est toujours un exercice délicat tant les mouvements peuvent être brutaux et exacerbés en l’espace de quelques heures parfois. Le marché du Bitcoin est le plus important avec une "capitalisation" supérieure à 180 milliards de dollars, suivi par l’Ethereum et ses 37 milliards. Le Bitcoin se traite également via des produits dérivés depuis quelques années maintenant, comme les contrat à terme ou les CFD par exemple.

On peut essayer de chercher des corrélations avec l’évolution du dollar ou de la volatilité sur les marchés américains mais il n’y en a pas toujours. À certaines périodes, le dollar s’affaiblit fortement et le Bitcoin s’envole, mais à d'autres le dollar se renforce et le Bitcoin s’apprécie quand même. Il est clair que la phase d’envolée du Bitcoin en 2017, quand il est venu flirter avec les 20000$, s’est faite dans un contexte de repli marqué du Dollar Index. Mais la forte vague de hausse du Bitcoin entre janvier et juin 2019, où la cryptomonnaie est passée de 4000 dollars à plus de 11.000 dollars, s’est faite en parallèle d’une progression du billet vert.

Difficile donc de travailler les corrélations, et cela vaut également par rapport à la volatilité sur les marchés actions. On ne peut pas considérer que le Bitcoin joue un rôle de valeur refuge quand les marchés mondiaux sont stressés où que les banques centrales font "tourner la planche à billets" : l’envolée spectaculaire du Bitcoin en 2017 s’est faite alors que le VIX battait des records historiques de faiblesse et alors même que le bilan de la Fed diminuait en taille, dans le cadre d’une phase de normalisation qui a pris fin à l’automne 2019, lorsque des tensions sur le marché interbancaire américain sont apparues, déclenchant ensuite une nouvelle phase d’expansion du bilan de la Réserve fédérale.

L’analyse technique peut-elle, sur le Bitcoin, être utilisée pour trouver des objectifs potentiels ? Si on s’arrête là-dessus, on peut faire quelques constats. D’un point de vue technique la phase actuelle ressemble à une longue phase de consolidation post-sommet de 2017 à près de 20000$. Un peu comme la phase qui avait suivi une première accélération haussière marquée en 2013 : le Bitcoin avait alors consolidé jusqu’à la phase explosive de 2017.

Ce qui est intéressant de noter c’est que la correction intervenue en mars pendant la crise Covid19 ne s’est pas étendue jusqu’au point bas de 2018, ce niveau n’a pas été revu ni cassé.

Creux de mars qui a servi de zone d’impulsion à une nouvelle vague qui se rapproche de la zone des 12.000 dollars .

Deux obliques passant par les sommets précédents ont également été cassées au cours du dernier rallye, pouvant désormais servir de support potentiel en cas de correction. On remarque également que le Bitcoin réagit sur certains niveaux technique (support, résistance, Fibonacci, moyennes mobiles) ce qui signifie que les investisseurs/spéculateurs, au-delà des caractéristiques ou de l’actualité propre au Bitcoin, utilisent certains repères graphiques comme sur d’autres actifs (indices, devises, matières premières).

Des corrections sont toujours possibles vers les deux obliques inférieures mais graphiquement le Bitcoin semble présenter une configuration favorable à un retour progressif vers le sommet de 2019 proche de 14000 dollars, puis vers le sommet historique de décembre 2017, proche des 20000 dollars.