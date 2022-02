Volkswagen : RBC dissèque le scénario Porsche

(CercleFinance.com) - RBC Capital Markets a renouvelé mardi son opinion 'surperformance' sur Volkswagen, ainsi que son objectif de cours de 310 euros, suite à la confirmation par le géant automobile du projet d'introduction en Bourse de sa filiale de voitures de luxe, Porsche.



Dans une note de recherche, le broker canadien souligne que c'est le conseil de surveillance de Volkswagen qui être amené à avoir le dernier mot dans la finalisation du projet.



D'après RBC, cette instance pourrait néanmoins constituer un obstacle de taille à l'opération puisque 12 des 20 membres de l'organe (à savoir les représentants du personnel et du land de Basse-Saxe) sont susceptibles de s'opposer au projet.



Le courtier note pourtant qu'une entrée en Bourse de Porsche permettrait de générer de la 'valeur cachée' au sein du groupe, notamment au niveau de la marque Porsche proprement dite.



En appliquant un multiple de valorisation de 15x - comparable à celui de Ferrari ou à d'autres valeurs du luxe (Burberry, Hermès, LVMH, Prada ou Richemont) - l'action VW pourrait ainsi atteindre une valorisation de 480 euros, à comparer avec un course de Bourse de seulement 192 euros à l'heure actuelle, selon les calculs du broker.



La marque Porsche serait valorisée à elle seule autour de 115 milliards d'euros, soit 65% de la valeur d'entreprise totale de VW, fait valoir RBC.



Au-delà de l'aspect lié à la création de valeur, une mise en Bourse de Porsche serait conforme aux velléités du constructeur dans le domaine de l'électrification et des logiciels.



RBS prévient toutefois qu'après l'introduction de Porsche, cette trajectoire pourrait nécessiter la levée de fonds supplémentaires, par exemple via la réalisation d'une éventuelle augmentation de capital.



