Grifols : Invest Securities relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Grifols avec un objectif de cours relevé de 16 à 20 euros, après intégration d'un 'plan de réduction de coûts d'une envergure historique et fortement relutif sur les marges dès 2024' pour le groupe de santé espagnol.



'Il s'inscrit dans la stratégie pragmatique impulsée par Steve Mayer visant à mettre rapidement en place une organisation plus efficiente', note l'analyste, qui pointe aussi son ambition de rapidement se désendetter avec plusieurs alternatives évaluées.



Le bureau d'études reste donc à l'achat 'avec en ligne de mire une prochaine et probable opération visant à désendetter durablement le groupe, permettant au marché de se refocaliser sur les perspectives robustes du marché du plasma'.



