Geberit : Oddo reste à 'sous-performance'

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'sous-performance' et son objectif de cours de 545 francs suisses sur Geberit, après un 'excellent deuxième trimestre, mais une nouvelle guidance 2021 légèrement inférieure aux attentes du consensus au niveau de la marge d'EBITDA'.



Le bureau d'études estime que son statut de valeur défensive 'devrait moins être perçu comme un atout dans cette phase de reprise, d'autant que le secteur de la construction résidentielle, tout particulièrement la rénovation, devrait marquer le pas'.



'Par ailleurs le statut de best in-class du groupe nous semble déjà largement intégré dans le cours (avec plus de 25% de prime sur le ratio EV/EBIT 2022 par rapport à la moyenne des trois dernières années)', ajoute l'analyste en charge du dossier.



