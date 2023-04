Abivax : La biotech Abivax bondit, portée par des résultats probants pour sa molécule phare

(BFM Bourse) - La société a dévoilé des résultats positifs pour obefazimod après deux ans de traitement de la rectolite hémorragique. Degroof Petercam a relevé son conseil à l'achat sur l'action.

Abivax retrouve des sommets inédits depuis plus de neuf mois. La biotech française décolle ce mardi et prend 12% à 11,82 euros vers 16h, soit un plus haut depuis juin 2022, à la suite de la publication de résultats cliniques favorables pour sa principale molécule, obefazimod (ABX464).

Ce médicament expérimental vise à traiter la rectocolite hémorragique, une maladie inflammatoire qui atteint le rectum et souvent le colon. Cette maladie touche 1 million de personnes aux Etats-Unis et autant en Europe.

Abivax a publié les résultats d'une étude de maintenance de phase 2b (étape intermédiaire des essais cliniques) mesurant l'efficacité et la tolérance de la molécule après deux ans de traitement. Sur les 217 patients sur lesquelles cette étude de maintenance a été menée, 52,5% ont présenté une rémission clinique, c'est-à-dire une diminution ou une disparition de la maladie, 59% une amélioration endoscopique et 70,9% une réponse clinique.

"Une nouvelle confirmation"

"Ces résultats après deux ans sont une nouvelle confirmation du potentiel d'obefazimod à rapidement induire l'efficacité et, ce qui est encore plus important, de la maintenir à long terme chez les patients atteints de rectocolite hémorragique modérée à sévère", a déclaré le directeur général d'Abivax, le professeur Hartmut J. Ehrlich, cité dans un communiqué.

De son côté, le bureau d'études Degroof Petercam, qui a relevé sa recommandation à l'achat sur le titre ce mardi, estime que ces données "sont une fois de plus très convaincantes" même si elles ne dépassent pas les attentes.

"Il convient de noter qu'il s'agit de données de phase 2b et que le médicament est déjà évalué dans le cadre d'un essai pivot de phase 3 [la dernière étape avant une potentielle commercialisation, NDLR], pour lequel les résultats de la partie induction sont attendus à la fin de 2024", ajoute le bureau d'études.

Un ancien cadre d'Ipsen comme futur patron

Degroof Petercam estime par ailleurs que ces résultats cliniques s'inscrivent dans "une série d'annonces positives" pour l'action, avec également, début avril, la nomination d'un nouveau directeur général, Marc de Garidal, qui arrivera le 5 mai.

Le cadre, qui a notamment dirigé Ipsen entre 2010 et 2016, a dernièrement occupé le poste de directeur général dans deux sociétés, CincorPharma et Corvidia Therapeutics, qui ont été respectivement vendues à AstraZeneca et Novo Nordisk pour 1,8 milliard de dollars et 2,1 milliards de dollars.

"Son arrivée pourrait ouvrir le chapitre américain de l'entreprise, qui envisage toujours une introduction en Bourse sur le Nasdaq", estime Degroof Petercam. Le bureau d'études estime en outre que le "track record" (bilan) du dirigeant devrait "être bien accueilli par les investisseurs américains et pourrait ramener le thème du partenariat sous les feux de la rampe".

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse