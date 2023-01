Abionyx pharma : Grâce à de bons résultats cliniques pour sa molécule phare, Abionyx décolle en Bourse

(BFM Bourse) - L’ex-Cerenis a annoncé lundi des résultats positifs pour l’étude de phase 2a évaluant CER-001, pour traiter des patients atteints de septicémie à haut risque de développer une insuffisance rénale aiguë.

La biotech Abionyx franchit une étape importante pour le développement clinique de sa molécule phare. L’entreprise, qui s’appelait encore Cerenis jusqu’à l’été 2019, a annoncé lundi après-midi que son étude RACERS de phase 2a (étape intermédiaire des essais cliniques, qui évalue l'efficacité d'un médicament) avait atteint l’ensemble de ses critères d’évaluation primaires et secondaires.

Cette étude a évalué la plus importante molécule du groupe, CER-001, dans le traitement des patients atteints de septicémie avec un haut risque de développer une insuffisance rénale aigüe (IRA). RACERS a ainsi porté sur 20 patients souffrant d'une septicémie à bactéries Gram négatif et présentant un risque élevé d'IRA en raison de niveaux élevés d'activité endotoxinique et d'un déclin de la fonction d'un ou de plusieurs organes.

Les patients ont reçu 8 doses de CER-001 pendant 6 jours en plus du traitement standard, ou le traitement standard seul.

Une maladie qui a causé 13,7 millions de décès dans le monde

"Dans cette étude pilote, il a été démontré que CER-001 diminue directement l'endotoxine et inhibe l'inflammation, limitant ainsi la spirale descendante associée que connaissent souvent les patients septiques. (…) Les critères d'évaluation primaires et secondaires ont montré que la thérapie CER-001 était bénéfique lorsqu'elle était ajoutée aux traitements standards", a annoncé Connie Peyrottes, vice-présidente responsable du développement clinique chez Abionyx, citée dans un communiqué.

"Les résultats positifs de cet essai de phase 2a montrent que CER-001 a le potentiel de changer la donne pour les maladies graves marquées par l'inflammation et la défaillance des organes dans différentes indications cliniques à mortalité élevée qui continuent d'avoir des besoins médicaux non satisfaits", a-t-elle poursuivi.

"Les résultats permettent […] de penser que la molécule CER-001 pourrait fournir une solution de traitement du sepsis (maladie qui a causé 13,7 millions de décès dans le monde en 2019), mais également pour d’autres maladies inflammatoires graves et aiguës", souligne de son côté TP ICAP Midcap.

L’intermédiaire financier se dit conforté dans son scénario pour la molécule à savoir une autorisation réglementaire pour cette indication en 2025 et une mise sur le marché en 2026.

"Au vu des résultats très positifs de l’étude RACERS, nous augmentons la probabilité de succès dans l’indication sepsis dans notre approche de valorisation, retenue désormais à 25% contre 5% avant, conduisant à relever notre objectif de cours sur la valeur de 8 euros à 10,5 euros", explique TP ICAP Midcap, qui a réitéré par ailleurs son conseil à l’achat.

A la Bourse de Paris, le marché apprécie le point d’étape déterminant franchi par Abionyx. L’action grimpe ainsi de 19% à 2,295 euros vers 14h05.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse