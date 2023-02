Abeo : Progression de 17% du CA à neuf mois

(CercleFinance.com) - Abeo affiche, au terme des neuf premiers mois de son exercice 2022-23, un chiffre d'affaires de 173,2 millions d'euros, en progression de 17,1%, dont une croissance organique de 12,7%, un effet de périmètre positif de 2,3% et un effet de change favorable de 2,1%.



L'activité commerciale du fournisseur d'équipements de sport et de loisirs reste solide avec des prises de commandes de 176,7 millions au 31 décembre 2022, en progression de 8% (+3% en organique) par rapport aux neuf premiers mois de 2021-22.



Pour l'ensemble de l'exercice 2022-23, Abeo se dit en ligne avec son plan d'activité et confirme ses ambitions de croissance organique à deux chiffres, rappelant que le quatrième trimestre est traditionnellement plus contributeur en termes d'activité et de résultats.



