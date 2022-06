Abeo : Bien orienté après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - Abeo grimpe de 7% au lendemain de la publication d'un résultat net part du groupe de 7,2 millions d'euros pour 2021-22, contre une perte de 0,6 million pour l'exercice précédent, ainsi que d'une marge d'EBITDA courant en amélioration de 1,8 point à 12,8%.



Le fournisseur d'équipements de sport et de loisirs a réalisé un chiffre d'affaires en forte hausse de 18% (+16,5% en organique) à 205,3 millions d'euros, avec une croissance à deux chiffres pour ses trois divisions sport, sportainment & escalade et vestiaires.



Abeo a décidé de proposer un dividende de 0,40 euro par action au titre de 2021-22 et, avec des prises de commandes bien orientées à fin 31 mars 2022, indique viser pour l'exercice 2022-23 une nouvelle année de croissance organique à deux chiffres.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ABEO en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok