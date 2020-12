Abeo : Alliance technologique et commerciale avec Vogo

(CercleFinance.com) - Abeo et Vogo annoncent aujourd'hui la signature d'un accord relatif à la création d'une joint-venture pour déployer à l'échelle mondiale Vogoscope, 1erkit clé-en-main de captation multi-caméras et de diffusion vidéo Live & Replay.



Cette signature fait suite à l'accord de partenariat signé en 2019 entre les deux groupes, dont la vocation était de bâtir une offre de rupture basée sur la technologie de Vogo et à destination des clients des marques d'Abeo associées aux divisions 'Sport ' et 'Sportainment& Climbing '



Ce kit cible en priorité les sports amateurs et les centres d'entraînement qui souhaitent s'équiper d'outils vidéo faciles à mettre en oeuvre et polyvalents pour leur staff sportif mais aussi pour permettre au public de suivre à distance les compétitions ne bénéficiant pas d'une captation filmée ou télévisée.



