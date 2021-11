Abeo : Acquisition d'Eurogym en Belgique

(CercleFinance.com) - Le fournisseur d'équipements de sport et de loisirs Abeo annonce l'acquisition de 100% du capital de la société belge Eurogym, spécialisée dans la distribution d'équipements de gymnastique récréatifs et de compétition.



Eurogym emploie une dizaine de personnes et réalise un chiffre d'affaires rentable de l'ordre de trois millions d'euros (dont environ 70% avec le groupe). Avec cette acquisition, Abeo confirme sa maîtrise de l'ensemble de la chaine de valeur au Benelux.



L'acquisition a été finalisée le 5 novembre en utilisant la trésorerie disponible, avec un impact non significatif sur l'endettement financier net du groupe. Eurogym sera intégrée à la division sport et sera consolidée à compter du 1er novembre.



