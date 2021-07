Abeo : Accord pour une coentreprise en Chine

(CercleFinance.com) - Abeo annonce la signature d'un accord pour la création d'une coentreprise avec Jiangsu Jinling Sports Equipment, pour la commercialisation exclusive en Chine continentale des équipements sportifs et de loisirs d'Abeo, couvrant dix marques du groupe.



Cette joint-venture bénéficiera de la forte connaissance locale et du réseau de clients de Jinling Sports sur le marché chinois des équipements sportifs, et de la renommée des marques d'Abeo dans chacune de ses trois divisions.



Jinling Sports et Abeo détiendront respectivement 51% et 49% du capital de la coentreprise dont les bureaux seront localisés à Shanghai. Sa création est soumise à l'approbation des autorités gouvernementales compétentes.



