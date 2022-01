VISIOMED GROUP : Nouvelle flambée en perspective

(BFM Bourse) - Nouvelle flambée en perspective à anticiper sur l'action VISIOMED GROUP, dans le cadre d'une opération spéculative de court terme.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le 12 janvier dans des volumes en explosion, le cours de la smallcap proposée a commencé à flamber, avec une extension encore plus forte dès la séance suivante. Classiquement, le titre a "consolidé", en un peu plus de deux séances, avant de reprendre son avancée dans des conditions techniques très intéressantes et prédictives, révélatrices de l'emballement d'un camp acheteur mobilisé et fédéré. La moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) s'apprête à croiser à la hausse et dans un angle important sa consœur à 100 jours (en orange).

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action VISIOMED GROUP à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre VISIOMED GROUP au cours de 0.204 € avec un objectif à 0.349 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 0.176 €.

Le conseil VISIOMED GROUP Positif 0.204 € Objectif : 0.349 € Potentiel : +71.08 % Stop : 0.176 € Résistance(s) : 0.220 / 0.350 / 0.500 Support(s) : 0.126 / 0.080

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime