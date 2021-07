Visiomed group : La politique d'acquisitions est validée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Visiomed plonge de plus de 13% vendredi à la Bourse de Paris après l'annonce par le groupe de santé du feu vert de ses actionnaires à la mise en oeuvre de sa politique d'acquisitions.



Réunis hier en assemblée générale extraordinaire, les actionnaires ont voté les autorisations nécessaires à la mise en place du financement devant permettre la réalisation de cette politique d'acquisitions, qui avait été présentée en février dernier.



Ce financement en fonds propres, sous la forme d'une émission d'OCABSA intégralement réservée au fonds d'investissement britannique Park Capital, peut atteindre un maximum de 180 millions d'euros.



Le projet lui a d'ores et déjà permis de lever 10 millions.



A ce titre Visiomed confirme travailler sur plusieurs projets d'investissements, dont son rapprochement avec le réseau de cliniques de soins canadien Elna Médical, et la prise de contrôle de Smart Salem, un centre médical digitalisé basé à Dubaï.



