Visiomed group : La filiale Smart Salem distinguée à Dubaï

(CercleFinance.com) - Le spécialiste de la santé connectée Visiomed a annoncé vendredi que son centre médical digitalisé Smart Salem avait été récompensé pour l''excellence' de ses prestations.



Sa filiale Smart Salem a été récompensée par le 'H.H. Sheikh Salem Al Ali Al Sabah Informatics Award', une distinction qui a été attribuée à Dubaï Health Autority (DHA), le ministère à l'origine de l'accréditation du centre.



Visiomed estime que ce trophée vient récompenser la capacité de Smart Salem à intégrer le meilleur des technologies de santé et l'intelligence artificielle au service du patient.



En s'appuyant sur les technologies les plus en pointe, Smart Salem est capable de dépister à grande échelle et dans un laps de temps record de nombreuses maladies telles que le Covid, le VIH, les hépatites ou la tuberculose.



Visiomed note que Smart Salem a l'ambition d'accélérer son développement en 2022.



