Visiomed group : Un 3ème centre médical digitalisé à Dubaï

(CercleFinance.com) - Visiomed Group a annoncé, mardi soir, la livraison et l'ouverture dans les délais du troisième centre d'analyse médicale digitalisé de Smart Salem à Dubaï Knowledge Park (DKP).



Près de six mois après l'inauguration de son second centre, le groupe ouvre son troisième centre spécialisé dans le ' Medical Fitness Assessment ', bilans de santé indispensables à l'obtention des visas de résidence et de travail aux Émirats Arabes Unis.



Conformément au calendrier annoncé, le troisième centre médical Smart Salem a été officiellement livré le 3 mars.



Sanjay Verma, directeur général de Smart Salem, déclare : ' Ce nouveau centre épouse également la stratégie de diversification de Smart Salem et vise à offrir de nouvelles solutions et technologies au marché de la santé à Dubaï. '



Thomas Picquette, directeur général de Visiomed Group, ajoute : ' L'ouverture du centre de DKP est une nouvelle étape dans le développement de Smart Salem et plus globalement dans l'exécution de la feuille de route de Visiomed Group. '



