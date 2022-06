Visiomed group : Prévoit un CA consolidé de 18ME en 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Visomed Group présente son chiffre d'affaires et EBITDA prévisionnels consolidés et proforma pour 2022 du groupe et de ses différentes entités.



Le groupe prévoit un chiffre d'affaires 2022 consolidé de 18ME ainsi qu'un EBITDA prévisionnel de 2 ME en s'appuyant sur ses filiales.



Ainsi, Smart Salem, filiale à 100% de Visiomed Group, devrait afficher un chiffre d'affaires 2022 consolidé de 16 ME, dont 14 ME liés à l'activité 'Medical Fitness' et 2 ME liés aux ventes de produits et de tests liés au COVID, ainsi qu'un EBITDA prévisionnel de 8 ME.



BewellConnect, également détenu par Visiomed Group, devrait générer en 2022 un chiffre d'affaires consolidé de 2 ME, majoritairement issues des ventes de produits liés au COVID, et un EBITDA de -3 ME.



Visiomed Group ne génère pas de chiffre d'affaires en tant que holding d'acquisition et animatrice des autres filiales du Groupe. Les frais de holding devraient atteindre -3 ME en 2022. La mise en oeuvre d'un plan de rationalisation permettrait d'afficher un EBITDA proforma de -2 ME pour la holding.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.