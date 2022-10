Visiomed group : Forte croissance du chiffre d'affaires du semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Visiomed Group présente son chiffre d'affaires du premier semestre 2022 et les décisions opérationnelles et stratégiques prises pour ses deux filiales, Smart Salem et BewellConnect.



Le premier semestre 2022 a été marqué par une forte croissance du chiffre d'affaires consolidé, la croissance record de l'activité principale de Smart Salem (+66%), la rationalisation et la réduction significative des coûts fixes de BewellConnect (-47%).



Le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2022 atteint 8,8 millions d'euros, soit +8,5 millions d'euros par rapport au chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2021.



Cette croissance est principalement portée par la contribution de Smart Salem (+6,4 millions d'euros) et la croissance organique de BewellConnect (+2,1 millions).



Le chiffre d'affaires de BewellConnect a augmenté de + 2,1 millions d'euros grâce aux ventes de produits COVID. Depuis lors, la direction a mis fin à ces activités à faible marge et un plan de rationalisation des dépenses externes a été élaboré.



Ces actions ont permis de réduire significativement les coûts fixes mensuels de BewellConnect de 244 kE en mars 2022 à 129 kE en septembre 2022, soit une baisse de 47%.



