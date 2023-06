Visiomed group : EuroLand Corporate initie sa couverture à l'Achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - EuroLand Corporate initie sa couverture du titre Visiomed Group à l'Achat et fixe son objectif de cours à 0,80E pour ce ' nouveau groupe en hyper croissance', souligne l'analyste.



'Que ce soit par des solutions pionnières ou présentant des avancées technologiques innovantes, Visiomed apporte de la valeur via ses offres de services et produits', poursuit le broker.



Compte tenu du marché, 'structurellement porteur', 'd'une réelle capacité d'innovation et d'un business model éprouvé', Visiomed Group paraît pour Euroland, 'très bien positionné pour allier croissance et rentabilité dans les années à venir'.



Et d'estimer:'à l'horizon 2026, le Groupe devrait totaliser un chiffre d'affaires de 30,9 ME pour une marge opérationnelle courante de 45,6% sur ses activités existantes.'



'Nous sommes confiants sur le positionnement de Visiomed Group ainsi que sur ses perspectives à court, moyen et long terme', termine l'analyste.



