Visiomed group : Augmente son capital

(CercleFinance.com) - Visiomed, acteur clé de la santé connectée, annonce aujourd'hui le succès d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription d'un montant de 3,2 millions d'euros.



Le produit de cette augmentation de capital a pour objectif de compléter les ressources disponibles pour payer le solde de l'acquisition de Smart Salem, soit six millions en numéraire, dans les prochaines semaines ; financer l'activité courante de l'entreprise, principalement dans le domaine de la santé connectée ; permettre de mettre en oeuvre l'arrêt du recours au contrat de financement en OCABSA.



'Cette levée de fonds témoigne de la crédibilité retrouvée de la société après des mois de travail intense et une profonde transformation', estime Patrick Schiltz, président directeur général de Visiomed Group.



À l'issue de cette opération, Visiomed Group dispose d'une trésorerie brute de 11 millions d'euros, après paiement d'une tranche intermédiaire de 4,7 millions pour l'acquisition de Smart Salem, permettant notamment de couvrir le paiement du solde de l'acquisition et les dépenses liées à l'ouverture du deuxième centre médical digitalisé à Dubaï.



Le développement commercial du 1er centre, pour ce premier trimestre, confirme les très bonnes tendances d'activité et les perspectives de croissance rentable.



