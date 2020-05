Visiomed group : Sous l'effet de la crise du coronavirus, le carnet de commandes de Visiomed s'envole

(BFM Bourse) - Reprise en main l'année dernière par une nouvelle équipe de direction, la société spécialisée dans les équipements et solutions dédiés à la santé connectée dévoile un carnet de commandes de 20 millions d'euros dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Ce montant représente le double du chiffre d'affaires réalisé l'année dernière.

Toujours extrêmement volatil, mais globalement bien orienté depuis le début de l'année, le titre Visiomed Group enregistre un nouveau rebond mardi, en hausse de 13,54% à 1,63 euro vers 10h15 tandis que la société, désormais dirigée par Patrick Schiltz à la suite de la révocation du fondateur Eric Sebban, fait le point sur son carnet de commandes.

Dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19, Visiomed a enregistré plus de 20 millions d'euros de commandes fermes, dont la commande de huit millions de marques de protection N95 du gouvernement français pour plus de 10 millions d'euros à elle seule. À titre de comparaison, le chiffre d'affaires de la société s'était élevé à 10,2 millions d'euros en 2019, tandis que la direction avait estimé le mois dernier (avant la commande gouvernementale) à près de 4 millions d'euros le chiffre d'affaires pouvant résulter des actions de prospection commerciale engagées.

"Grâce à son arsenal de lutte contre la pandémie mondiale (stations de télémédecine, dispositifs médicaux connectés, masques, gels, gants, tests, etc.), la société est en première ligne dans le cadre des mesures de déconfinement progressives et de reprise d'activité", mentionne Visiomed dans son communiqué.

Gérer la distanciation sociale des malades chroniques grâce aux dispositifs médicaux connectés

La firme a commencé depuis le 1er mai les livraisons relatives à la commande de masques N95 annoncée le 21 avril dernier. Par ailleurs, le groupe fournit des équipements de protection sur la plateforme de commande créée par La Poste en vue de la reprise d'activité des TPE et PME et fournit. Visiomed indique qu'il compte progressivement enrichir l'offre proposée sur cette plateforme avec ses dispositifs médicaux connectés.

Visiomed a également positionné ses dispositifs médicaux connectés et ses solutions de télémédecine afin de contribuer à la gestion de la crise sanitaire, notamment face aux contraintes d'isolement et de distanciation sociale. Le groupe a ainsi déployé des oxymètres de pouls connectés (permettant de mesurer la saturation en oxygène et ainsi de déterminer la gravité des cas suspectés d'infection) auprès de pharmacies, de médecins dans le cadre de l'initiative "Docs On The Road" et de professionnels de santé par l'intermédiaire d'Alcura France, acteur historique des soins à domicile en France (filiale du leader mondial Walgreens Boots Alliance). Le référencement auprès de ce puissant réseau de distribution de matériel médical a également permis d'enregistrer une commande de 10 millions de masques chirurgicaux de la part d'Alliance Healthcare.

Plusieurs projets pilotes de téléconsultation pour le VisioCheck

En parallèle, Visiomed a procédé à plusieurs déploiements de sa station de téléconsultation VisioCheck dans le cadre de projets pilotes. Parmi ces projets, le groupe cite l'étude clinique OHB10cov menée par le service de médecine hyperbare de l'Hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne de Toulon, l'expérimentation par l'AP-HP d'hospitalisation à domicile pour certaines maladies rares, un service mobile de diagnostic et de dépistage du groupe Loxam (dans le cadre de la campagne de dépistage des travailleurs immigrés de la mairie de Paris) ou encore l'association "Sauv Life", un service d'intervention en deux-roues au chevet des malades du Covid-19, en lien avec le Samu.

Enfin, le groupe a engagé la commercialisation d'un test RT-PCR dans le cadre de l'accord de distribution exclusif avec Ustar Biotechnologies - dont l'annonce le 20 avril s'était traduite par une envolée de 85,5% du titre, largement corrigée depuis. Les premières ventes sont attendues d'ici à la fin du mois. En plus, Visiomed indique avoir conclu un nouvel accord de distribution exclusif avec le laboratoire chinois LiClear Biotech pour la distribution de tests rapides sérologiques. Ces tests visent à détecter en 15 minutes seulement la présence d'anticorps à partir d'un simple prélèvement d'une goutte de sang.

Après avoir effacé plus de 99% de sa valeur en enregistrant une performance annuelle négative au cours de chacune des cinq dernières années, le cours de Visiomed affiche à ce stade un rebond de 60% depuis le début de 2020, tandis que les anciens dirigeants pourraient faire l'objet de poursuites.

À la suite d'une assemblée générale mouvementée en juin 2019, le fondateur Eric Sebban ainsi que l'ancien patron Olivier Hua ont été révoqués tandis qu'une nouvelle équipe, composée de Patrick Schiltz (PDG) et Michel Emelianoff (directeur général délégué). Dans la foulée, la nouvelle direction a mandaté un nouveau commissaire aux comptes de la société pour effectuer de l'utilisation des flux monétaires reçus en contrepartie des différentes augmentations de capital intervenues en janvier et mars 2019. Les conclusions du commissaire, le cabinet Exafi, "ayant révélé de nombreuses anomalies, Visiomed Group a décidé de diligenter des poursuites judiciaires à l'encontre d'anciens dirigeants de l'entreprise et d'en informer l'Autorité des marchés financiers".

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

