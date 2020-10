Verallia : Nouvelle directrice financière

(CercleFinance.com) - Verallia annonce la nomination, effective le 2 novembre, de Nathalie Delbreuve au poste de directrice financière du groupe : elle supervisera les équipes finance et informatique et intégrera le comité exécutif groupe.



Nathalie Delbreuve a rejoint le producteur d'emballage en verre en février dernier comme directrice du contrôle financier. Auparavant, elle travaillait chez Plastic Omnium, en tant que directrice financière Europe pour la division Intelligent Exterior Systems.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel