Valneva : Contrat avec Schäfer's en Allemagne

(CercleFinance.com) - Spie annonce un partenariat à long terme avec le groupe allemand Schäfer's, pour la conception et la modernisation du système d'alarme incendie de sa boulangerie industrielle de Lehrte, dans la région d'Hanovre.



Le groupe français de services multi-techniques va aussi assurer la mise en place d'un système de gestion spécialement conçu pour la commande et la surveillance centralisées du système d'alarme incendie et du contrôle d'accès.



Ce contrat comprend également l'installation d'un système de surveillance des portes. A terme, ce système d'alarme incendie sera ensuite déployé sur le site de production de Teutschenthal, près de Halle.



