Vallourec : Prolonge son contrat avec Equinor au Brésil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vallourec annonce que son contrat avec Equinor au Brésil a été prolongé jusqu'en mars 2024.



Les produits et services seront destinés aux activités d'Equinor au Brésil, dans le champ de Peregrino dans le Bassin de Campos (Etat de Rio de Janeiro) et dans le cadre du projet Bacalhau, situé dans les champs pré-salifères du Bassin de Santos (Etat de São Paulo).



' La prolongation de notre contrat, qui inclut de nouveaux services et du contenu local, en plus du soutien technique et de la planification collaborative, démontre notre capacité à proposer une offre complète, qui va au-delà de la fourniture de nos produits ', a déclaré Alexandre Lyra, Directeur Amérique du Sud de Vallourec.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur VALLOUREC en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok