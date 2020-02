Vallourec : Nomme un nouveau président du directoire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Vallourec annonce ce soir que son Conseil de Surveillance a nommé Edouard Guinotte en qualité de membre et Président du Directoire, pour une durée de quatre ans à compter du 15 mars 2020.



Olivier Mallet est pour sa part reconduit en qualité de membre du Directoire et Directeur Financier du Groupe. Il exercera son mandat jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2023.



'Le Conseil de Surveillance a décidé de proposer au vote de l'Assemblée Générale annuelle qui sera convoquée pour le 6 avril, le renouvellement des mandats de Corine de Bilbao et Bpifrance Participations, représentée par Alexandre Ossola, pour une durée de quatre ans. Le Conseil de Surveillance a également décidé de proposer le renouvellement du mandat de Pierre Pringuet, pour une durée de deux ans', indique Vallourec, dont le Conseil de Surveillance a par ailleurs coopté Virginie Banet et Antoine Cahuzac en qualité de membres indépendants.



