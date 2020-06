Vallourec : Lancement d'une nouvelle connexion à couple

(CercleFinance.com) - Le groupe Vallourec annonce ce mardi le lancement de VAM SPRINT-SF, une connexion à couple ultra élevé.



'Sa conception innovante s'adapte à des conditions extrêmes de forage du gaz de schiste. Sa capacité de haute tension et de couple ultra élevée en font le raccord idéal pour une colonne de tubes de cuvelage dans les puits de schiste équipés de sections horizontales à portée prolongée. La nouvelle connexion offre également une mise en service facile et rapide grâce à son filetage conique en queue d'aronde qui pénètre profondément', détaille le groupe.



