Vallourec : En baisse, un broker suspend son opinion

(CercleFinance.com) - Le titre Vallourec recule ce jeudi de -2%, alors que l'analyste Oddo BHF a annoncé suspendre son opinion sur celui-ci, ainsi que son objectif de cours, dans l'attente de la réalisation d'une augmentation de capital validée en AG.



'Le management vise toujours une augmentation de capital en fonction des conditions de marché. Le montant de 800 ME est toujours considéré comme correctement calibré. Enfin, le groupe dispose actuellement de peu de visibilité avec un T1 non pertinent pour apprécier les risques de dépréciation d'actifs', estime le broker.





