Trigano : Le chiffre d'affaires semestriel progresse de 16,5%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Trigano annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 648,2 ME au 2e trimestre 2020/2021, soit une croissance de 6,3% à périmètre et taux de change constants, par rapport à la même période un an plus tôt.



Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires atteint 1,36 milliard d'euros, en progression de 16,5% à périmètre et taux de change constants. L'activité est portée par la hausse de la demande en véhicules de loisirs (+16,2%) - notamment les camping-cars en Europe - ainsi que par la hausse de la demande en équipements de loisirs (+19,9%), les populations ayant subi différents confinements montrant un intérêt croissant pour les activités de bricolage et de jardinage.



'L'intérêt renforcé pour les véhicules de loisirs et la perspective d'une sortie de crise liée à l'accélération des vaccinations contre la Covid-19 laissent présager le maintien d'une très forte demande pour les produits de Trigano dans les prochains mois', annonce l'entreprise.



L'objectif prioritaire de Trigano reste ainsi 'de livrer les carnets de commandes de camping-cars en très forte progression et de satisfaire à moyen terme les besoins de ses réseaux de distributeurs'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.