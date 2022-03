Totalenergies : TotalEnergies se fixe de nouveaux objectifs de baisse de ses émissions

PARIS (Reuters) - TotalEnergies a annoncé jeudi s'être fixé de nouveaux objectifs de baisse des émissions des produits pétroliers vendus à ses clients à horizon 2030, dans le cadre d'une stratégie actualisée que le groupe soumettra à un vote consultatif de ses actionnaires lors de sa prochaine assemblée générale.

La compagnie pétrolière et gazière, qui se développe à un rythme soutenu dans les énergies renouvelables et l'électricité, a précisé dans un rapport publié sur son site internet qu'elle visait une réduction de plus de 30%, entre 2015 et 2030, des émissions dites de "Scope 3" des produits pétroliers vendus.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Le groupe s'est également fixé de nouveaux objectifs de réduction de ses émissions de méthane à l'horizon 2025 (-50% par rapport à 2020) et 2030 (-80%) pour "tendre vers le zéro méthane", ainsi qu'en matière de brûlage de routine du gaz pour ses actifs opérés à l'horizon 2025, "avant d'y mettre fin en 2030".

TotalEnergies a en outre décrit pour la première fois dans son rapport ce que seraient ses activités en 2050 pour lui permettre d'atteindre la neutralité carbone, "ensemble avec la société".

A cette date, le groupe produirait environ 50% d'énergie sous forme d'électricité renouvelable avec les capacités de stockage correspondantes, soit environ 500 térawatts-heure (TWh) par an, ce qui suppose de développer environ 400 gigawatts (GW) de capacités renouvelables.

Toujours en 2050, TotalEnergies ne produirait plus qu'environ 1 million de baril par jour (b/j) d'hydrocarbures - soit près de 4 fois moins qu'en 2030 -, essentiellement du gaz naturel liquéfié (GNL), à hauteur d'environ 700.000 b/j, et du pétrole à très faible coût pour le reste.

Le groupe a répété qu'il visait un pic de production de pétrole au cours de la décennie pour atteindre de l'ordre de 1,4 mb/j en 2030. Pour le gaz, la croissance visée entre 2015 et 2030 et de l'ordre de 50% tandis que, pour l'électricité, l'objectif est de 120 TWh en 2030.

Comme ses concurrents, TotalEnergies est soumis à une pression croissante de la part de certains investisseurs, qui lui demandent de prendre des engagements plus précis et contraignants en matière de lutte contre le changement climatique.

L'an dernier, l'assemblée générale de TotalEnergies a néanmoins validé à près de 92% la stratégie de transition du groupe vers la neutralité carbone.

En matière d'émissions de ses installations pétrolières et gazières (Scope 1 et 2), le groupe a confirmé jeudi qu'il visait au niveau mondial une baisse de 46 millions de tonnes de CO2 (Mt CO2e) en 2015 à moins de 40 Mt d'ici 2025 (15% de réduction), l'objectif restant également fixé à au moins 40% de réduction des émissions nettes à horizon 2030 par rapport à 2015.

La publication de sa stratégie actualisée intervient après l'annonce par le groupe, mardi, qu'il mettrait fin à ses achats de pétrole et produits pétroliers en provenance de Russie d'ici à la fin de l'année, en réaction à la guerre en Ukraine, tout en excluant une nouvelle fois à ce stade de se retirer intégralement du pays.

(Reportage Benjamin Mallet, édité par Nicolas Delame et par Jean-Michel Bélot)

Copyright © 2022 Thomson Reuters