Totalenergies : TotalEnergies annonce son retrait de Birmanie

PARIS (Reuters) - TotalEnergies a annoncé vendredi son retrait de Birmanie.

Le groupe précise dans un communiqué que la dégradation de la situation en Birmanie depuis le coup d'Etat de février 2021 ne lui permet plus "d'apporter une contribution positive suffisante dans ce pays".

En pratique, ce retrait concerne des contrats portant sur le champ gazier de Yadana et la société de transport MGTC au Myanmar, "à la fois en tant qu'opérateur et en tant qu'actionnaire", précise le groupe.

Ce retrait, "sans aucune contrepartie financière", a été notifié ce vendredi aux partenaires du groupe français dans ces projets et "sera effectif au plus tard à l'issue du délai de préavis de six mois".

