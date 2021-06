Total : Va acquérir 10% d'Arctic Transshipment

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies a signé un accord pour acquérir 10% d'Arctic Transshipment, filiale à 100 % de Novatek.



La société détient et opérera deux terminaux de transbordement de gaz naturel liquéfié (GNL) en cours de construction dans les régions de Mourmansk et de Kamtchatka, en Russie.



Ces terminaux comprendront chacun, dans un premier temps, une unité flottante de stockage (FSU) d'une capacité de 360 000 m3 et deux kits de transfert de navire à navire (STS).



' Ces terminaux représentent une étape importante dans l'avancement et la consolidation du projet Arctic LNG 2 et contribueront à l'export sûr et durable des cargaisons de nos projets existants et en cours de développement à Yamal ', a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies, à l'occasion de la signature au forum économique de Saint Pétersbourg.



