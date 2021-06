Total : Les libellés boursiers vont changer

(CercleFinance.com) - TotalEnergies a annoncé mardi que le libellé et le code mnémonique de ses actions et ADR allaient changer suite à la modification officielle de la dénomination sociale du groupe.



Sur Euronext Paris et Bruxelles, le nouveau libellé du titre sera 'TotalEnergies' à compter de jeudi, avec un ticker qui deviendra 'TTE', et non plus 'FP' comme jusqu'ici.



Ces changements s'appliqueront égalemet aux titres cotés à la Bourse de Londres, et ce dès demain, puis à partit du 11 juin pour ce qui concernent les ADR qui s'échangent sur le New York Stock Exchange.



Pour mémoire, les actionnaires ont validé vendredi denier la modification de la dénomination sociale de Total en TotalEnergies SE, un changement censé illustrer les efforts entrepris par le groupe pétrolier afin de s'adapter à la transition énergétique.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel