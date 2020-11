Total : Vers le stockage géologique du CO2, avec GEOSX

(CercleFinance.com) - Total, l'Université de Stanford et le laboratoire du département de l'Énergie des États-Unis (LLNL) annoncent le lancement de GEOSX, un simulateur open-source dédié au stockage géologique du CO2 à grande échelle.



Fruit de plus de deux ans de recherche conjointe, GEOSX convoque des technologies de pointe dans les domaines du calcul haute performance et des mathématiques appliquées afin d'améliorer la gestion et la sécurité du stockage géologique de CO2. 'Ses performances de calcul sont à ce jour inégalées', assure Total.



GEOSX est lepremier outil permettant la simulation de stockage géologique du CO2à l'échelle de la gigatonne, un enjeu majeur pour atteindre la neutralité carbone.



