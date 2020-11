Total : Va réduire encore ses émissions de méthane

(CercleFinance.com) - Total s'engage dans la deuxième phase du partenariat Oil & Gas Methane Partnership (OGMP 2.0) du Programme des Nations Unies pour l'Environnement.



Ce programme permet de mieux mesurer et contrôler les émissions de méthane, afin de les réduire davantage.



Les émissions de méthane de Total s'élevaient à 68 kilotonnes en 2019, soit une intensité d'émission d'environ 0,2 % du gaz commercial produit par les installations pétrolières et gazières opérées.



L'objectif du Groupe est de réduire cette intensité en dessous de 0,2 %, et notamment de la réduire encore davantage sur les installations gazières opérées, en dessous de 0,1 % du gaz commercial produit.



