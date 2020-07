Total : Va céder sa raffinerie de Lindsey à Prax

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Total annonce la signature d'un accord pour céder au groupe Prax la raffinerie de Lindsey ainsi que les actifs logistiques et l'ensemble des droits et obligations qui y sont associés.



La raffinerie de Lindsey est située à Immingham (Lincolnshire) dans le nord-est de l'Angleterre. Elle a une capacité de 5,4 millions de tonnes par an.



Avec cette acquisition, le groupe Prax développe son intégration et sa compétitivité au Royaume-Uni en sécurisant son approvisionnement local.



La cession devrait être finalisée d'ici la fin de cette année après la levée de conditions suspensives.



' Cette opération est en ligne avec la stratégie d'évolution de l'outil de raffinage européen de Total qui consiste à diriger nos investissements sur les plateformes intégrées de raffinage-pétrochimie ', a déclaré Bernard Pinatel, directeur général de la branche Raffinage-Chimie de Total.



