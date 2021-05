Total : Une filale d'Eren Groupe finance son projet solaire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Filale d'Eren Groupe, la société Total Eren - dans laquelle Total SA dispose d'une participation totale de 30%, directe et indirecte - annonce aujourd'hui avoir sécurisé le financement à long terme de 'Tutly', sa centrale photovoltaïque en Ouzbékistan.



Les prêts, d'un montant total de 87,4 ME ont été octroyés par la Banque Européenne d'Investissement (43,7 ME), la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) et Proparco, filiale de l'Agence Française de Développement (AFD) - 21,8 ME chacun.



'Il s'agit d'un des premiers projets d'énergie renouvelable d'Ouzbékistan et l'un des premiers projets structurés par un producteur d'électricité indépendant dans le pays', assure Total Eren.



La construction de la centrale a déjà démarré dans la région de Samarcande et la production d'électricité est attendue à la fin de l'année . Une fois construite, la centrale produira 270 GWh par an, indique Total Eren.



