Total : Transforme sa raffinerie de Grandpuits

(CercleFinance.com) - Total prévoit de transformer sa raffinerie de Grandpuits (Seine-et-Marne) en une plateforme zéro pétrole de biocarburants et bioplastiques.



Cette transformation est réalisée dans le cadre de la stratégie du groupe visant la neutralité carbone.



A horizon 2024, grâce à un investissement de plus de 500 millions d'euros, la plateforme s'articulera autour de quatre nouvelles activités industrielles : la production de biocarburants majoritairement destinés au secteur aérien, la production de bioplastiques, le recyclage de plastiques, l'exploitation de deux centrales solaires photovoltaïques.



Parallèlement, le raffinage du pétrole brut s'arrêtera au premier trimestre 2021 et le stockage de produits pétroliers fin 2023.



