Total : Suspension des distributions aux actionnaires de MGTC

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que toutes les distributions aux actionnaires de MGTC (Moattama Gas Transportation Company Limited) ont été suspendues.



Cette décision est prise en raison du contexte instable au Myanmar, suite à une proposition conjointe par Total et Chevron lors de l'assemblée générale de MGTC (Moattama Gas Transportation Company Limited) du 12 mai dernier.



La décision de suspension s'applique à compter du 1er avril 2021 et tous les versements de MGTC à ses actionnaires (Total (31,24 %), Chevron (28,26 %), PTTEP (25,5 %) et MOGE (15 %)) sont donc suspendus.



' Total continue d'opérer le champ de Yadana de façon responsable, en maintenant la production de gaz dans le cadre des lois en vigueur, afin de ne pas interrompre la fourniture d'électricité qui est indispensable aux populations du Myanmar et de la Thaïlande ' indique le groupe.



