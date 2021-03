Total : Saft choisi pour ses batteries en Serbie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Saft annonce avoir été sélectionné par Colas Rail dans le cadre d'un programme de modernisation stratégique de l'infrastructure ferroviaire en Serbie.



Saft installera un système de batterie au nickel pour le compte de la Serbian Railways Infrastructure afin de garantir le fonctionnement de l'équipement de signalisation et de communication d'une voie longue de 58 kilomètres.



Les systèmes batteries seront installés au deuxième trimestre 2021. Ils offriront une assistance à 7 systèmes de signalétique et de contrôle, 6 systèmes de télécommunication et 27 capteurs de voies, précise Saft.



