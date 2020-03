Total : Rebond de +8%, valeur préférée d'un analyste

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de +8% à la Bourse de Paris. Oddo indique ce matin que le cours du pétrole devrait rester sous pression, avec même une nouvelle chute dès avril (déstockage de l'Arabie Saoudite), puis amorcer une reprise au 2ème semestre.



' Nous avons révisé notre scenario en baisse à 45 $/b en 2020 et 55 $/b au-delà ' précise le bureau d'analyses.



' Si le dividende de Total, qui reste notre top pick, n'est pas à risque vu son faible niveau d'endettement, ce n'est pas le cas de BP (Neutre) ou d'Eni (Neutre contre Achat) '.



' Nous dégradons Shell à Neutre qui risque de devoir de nouveau couper son programme de rachat d'actions. Dans les services pétroliers nous privilégions toujours les sociétés avec des bilans solides ou offrant de la visibilité telles que SBM Offshore, Subsea 7 et GTT ' rajoute Oddo.



